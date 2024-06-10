ماذا لو فاز؟.. ترامب يترقب "ولاية الانتقام"
"ماذا لو فاز؟".. سؤال طرحته صحيفة "نيويورك تايمز"، حول الولاية الجديدة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدة أنه يستعد للانتقام من خصومه.
وقالت الصحيفة إن ترامب يضع عددًا من الأهداف لتحقيقها في حال عودته إلى البيت الأبيض، مستندة في ذلك إلى تصريحات صادرة عنه وعن فريق إدارة حملته الانتخابية.
وأكدت "نيويورك تايمز" أن ترامب عازم حال فوزه على استهداف خصمه في الانتخابات، الرئيس جو بايدن، عكس ما حدث مع منافسته في المرة الماضية هيلاري كلينتون.
وأشارت إلى رغبة ترامب في الانتقام مما يعدها "محاكمات مسيسة"، إذ تعهد بتعيين مدّعٍ خاص لـ"ملاحقة" بايدن وعائلته.
وقالت الصحيفة إن ترامب سيستخدم صلاحيات الرئاسة للانتقام من خصومه، وأن حلفاءه طوروا مبررًا قانونيًا لإلغاء استقلال وزارة العدل عن الرئيس.
وأشار ترامب إلى أنه سيضغط بصفته رئيسًا، على وزارة العدل للتحقيق مع أعدائه، وإذا أعيد انتخابه، فقد تعهد بتعيين مدّعٍ خاص "للذهاب وراء بايدن وعائلته".
كما أعلن أنه إذا أصبح رئيسًا مرة أخرى فسيستهدف الصحافيين بالملاحقة القضائية، وفقًا لما أعلنه كاش باتيل، أحد المقربين من ترامب.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن زيادة السلطة الرئاسية هدف آخر لترامب، "لكنه صعب في ظل الدستور الأمريكي ورقابة الكونغرس".
وقالت الصحيفة إن ترامب وشركاءه سيعملون على تغيير ميزان القوى بزيادة سلطة الرئيس على كل جزء من الحكومة الفيدرالية، التي تعمل حاليًا بشكل مستقل عن البيت الأبيض.
وأشارت إلى أن ترامب ذكر أنه سيضع الوكالات المستقلة تحت السيطرة الرئاسية، إذ أنشأ الكونغرس العديد من الوكالات التنظيمية للعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض، ولكن ترامب تعهد بوضعها تحت السيطرة الرئاسية، مما يمهد الطريق أمام معركة قضائية محتملة.
ويهدف ترامب إلى تدمير ما وصفها بالدولة العميقة، وفقًا للصحيفة، ما يتمثل في رأيه في القوة العاملة المهنية في الوكالات المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
أما في السياسة الخارجية فقالت "نيويورك تايمز" إن ترامب يرى أنه سيتعين على أوروبا أن تتعامل مع مشاكلها بنفسها، مشيرة إلى أنه لطالما عدّ دور واشنطن في الناتو استنزافًا للموارد الأمريكية.
وأعلن ترامب منذ فترة طويلة أنه ينظر إلى حلف "الناتو" كعبء على الموارد الأمريكية من قِبَل الانتهازيين، وهدد في أثناء وجوده في منصبه، بالانسحاب من "الناتو"، وذكر على موقعه الإلكتروني الخاص بالحملة، أنه يخطط لإعادة تقييم الغرض من "الناتو" بشكل أساسي، ما رأت الصحيفة أنه يثير القلق من أنه قد يقوض التحالف أو ينهيه.
وبعد أكثر من عامين ونصف العام على بدئها، يخطط ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة، وفق قوله، متعهدًا بإنهاء الحرب "في يوم واحد".
وألمح ترامب إلى أنه سيعقد صفقة لمنع الحرب من خلال السماح لروسيا ببساطة بأخذ الأراضي الأوكرانية.
وعلى صعيد آخر أعلن ترامب عن خطة لمكافحة عصابات المخدرات المكسيكية باستخدام القوة العسكرية، ما قالت الصحيفة إنه سيكون انتهاكًا للقانون الدولي إذا استخدمت الولايات المتحدة القوات المسلحة على الأراضي المكسيكية دون موافقتها.