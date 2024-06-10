ماذا لو فاز؟.. ترامب يترقب "ولاية الانتقام"

"ماذا لو فاز؟".. سؤال طرحته صحيفة "نيويورك تايمز"، حول الولاية الجديدة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدة أنه يستعد للانتقام من خصومه.

وقالت الصحيفة إن ترامب يضع عددًا من الأهداف لتحقيقها في حال عودته إلى البيت الأبيض، مستندة في ذلك إلى تصريحات صادرة عنه وعن فريق إدارة حملته الانتخابية.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن ترامب عازم حال فوزه على استهداف خصمه في الانتخابات، الرئيس جو بايدن، عكس ما حدث مع منافسته في المرة الماضية هيلاري كلينتون.

وأشارت إلى رغبة ترامب في الانتقام مما يعدها "محاكمات مسيسة"، إذ تعهد بتعيين مدّعٍ خاص لـ"ملاحقة" بايدن وعائلته.

وقالت الصحيفة إن ترامب سيستخدم صلاحيات الرئاسة للانتقام من خصومه، وأن حلفاءه طوروا مبررًا قانونيًا لإلغاء استقلال وزارة العدل عن الرئيس.

وأشار ترامب إلى أنه سيضغط بصفته رئيسًا، على وزارة العدل للتحقيق مع أعدائه، وإذا أعيد انتخابه، فقد تعهد بتعيين مدّعٍ خاص "للذهاب وراء بايدن وعائلته".

كما أعلن أنه إذا أصبح رئيسًا مرة أخرى فسيستهدف الصحافيين بالملاحقة القضائية، وفقًا لما أعلنه كاش باتيل، أحد المقربين من ترامب.