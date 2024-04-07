للمرة الأولى منذ تولى المعارضة..لابيد في واشنطن لبحث ملفات استراتيجية

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن يائير لابيد وللمرة الأولى منذ قيادته المعارضة في إسرائيل، توجه إلى واشنطن للاجتماع بكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية.

وتهدف الزيارة بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية إلى مناقشة عدة قضايا استراتيجية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وستركز الزيارة على جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومناقشة جهود إعادة المختطفين من غزة إلى جانب مناقشة الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان.

وتشير المصادر إلى أن زيارة لابيد ستتضمن الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.