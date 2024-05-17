انفجار سيارة داخل محطة وقود شمال إيران

انفجرت سيارة داخل محطة وقود للغاز الطبيعي المضغوط المخصص للسيارات، الخميس، في محافظة قزوين شمال إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة قزوين، ناصر صبوري غياثوند، لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا": "انفجرت سيارة نيسان في محطة الإقبالية للغاز الطبيعي المضغوط، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 6 آخرين".

وأضاف: "تم نقل المصابين إلى المراكز الطبية، وما يزال سبب هذا الحادث قيد التحقيق".

ويعتمد عدد كبير من الإيرانيين، لا سيما أصحاب سيارات الأجرة والنقل بين المحافظات، على الغاز بسبب رخص سعره في البلاد.