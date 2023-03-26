أوكرانيا تستغيث بمجلس الأمن لمواجهة "الابتزاز النووي"

دعت أوكرانيا الأحد إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمواجهة "الابتزاز النووي" الروسي بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس.

ووجه مسؤولون في روسيا مرارًا تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع، وبيلاروس محاذية لروسيا وأوكرانيا وبولندا وليتوانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "تنتظر أوكرانيا إجراءات فعّالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين".