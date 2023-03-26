أوكرانيا تستغيث بمجلس الأمن لمواجهة "الابتزاز النووي"
دعت أوكرانيا الأحد إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمواجهة "الابتزاز النووي" الروسي بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس.
ووجه مسؤولون في روسيا مرارًا تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع، وبيلاروس محاذية لروسيا وأوكرانيا وبولندا وليتوانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "تنتظر أوكرانيا إجراءات فعّالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين".
وأضافت "نطالب بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي فورًا من أجل هذا الغرض"، داعية مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي للضغط على بيلاروس من خلال تهديدها بـ"عواقب وخيمة" إذا قبلت نشر أسلحة نووية روسية.
وتوعّد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة إذا ما وافقت بيلاروس على استقبال أسلحة نووية روسية على أراضيها.
وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "استقبال بيلاروس أسلحة نووية روسية من شأنه أن يشكل تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي"، وأضاف "لا تزال بيلاروس قادرة على وقف هذا الأمر، الخيار بيدها، الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض عقوبات جديدة".