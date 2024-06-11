تصاعد التوتر بين البلدين.. النيجر تتهم بنين بتنفيذ "أجندة فرنسية" ضدها

تنحدر العلاقات الدبلوماسية بين النيجر وبنين من سيئ إلى أسوأ؛ إذ اتُهم رئيس بنين، باتريس تالون، بمحاولة تنفيذ أجندة فرنسية ضد نيامي، وسط غياب تام لدور المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن القيام بوساطة لتخفيف التوتر.

وكسر المجتمع المدني في النيجر الصمت وتحدث أخيرا عن الأزمة مع بنين، بعد اعتقال خمسة مسؤولين نيجريين، حيث اجتمع عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات وخرجت ببيان مشترك حول موضوع التوترات مع الدولة المجاورة.

وفي إعلانهم المشترك، أدان المجتمعون ما أسموه بـ"الخطة الميكافيلية للإمبريالية الغربية".

إثارة الصراع المسلح

وبالنسبة للموقعين على الإعلان، فإن "الاستراتيجية الجديدة" لهذه "الإمبريالية الغربية" تتمثل في إثارة صراع مسلح بين النيجر وبنين بأي ثمن "تتدخل فيه فرنسا".

ومن وجهة نظر منظمات المجتمع المدني والنقابات المجتمعة في نيامي، فإن رئيس بنين باتريس تالون، يحمل مع فرنسا مشروعا لزعزعة استقرار النيجر، في حين أن المجلس الوطني للدفاع عن الوطن (المجلس الحاكم في نيامي) لا يستسلم للاستفزازات.