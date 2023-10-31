روسيا تهدد الغرب بالنووي في حال استمر بالتدخل في أوكرانيا

وخلال المنتدى ذاته وجَّه " تشانغ يوشيا"وهو ثاني أعلى مسؤول عسكري في الصين، اتهامات غير مباشرة إلى الولايات المتحدة، إلا أنها اتهامات مبطنة لم تمنعه من ترك الطريق مفتوحًا لتحسين العلاقات العسكرية مع واشنطن.

وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، لفت نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين، تشانغ يوشيا، إلى تعمد بعض الدول خلق الاضطرابات والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكن في جزء آخر من خطاب افتتاح المنتدى، قال: "سنعمل على تعميق التعاون والتنسيق الإستراتيجي مع روسيا، ونرغب في تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين"، بحسب تعبيره.

منتدى بكين العسكري الذي يقول الإعلام الرسمي الصيني إنه يضم وفودًا من 100 دولة، يمثل "ساحة معركة ثانية بين روسيا والولايات المتحدة، والغرض من المنتدى هو استخدامه كمنصة لكسب الرأي العام في بلدان الجنوب العالمي، ومنع أي تغييرات قد تضر روسيا بوجه خاص، حسب اعتقاد "وان تشينغ سونغ"، الأستاذ المشارك في مركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين في شنغهاي.