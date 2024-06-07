ترامب يتعهّد بعدم حظر التطبيق الصيني "تيك توك"

وليلة السبت الماضي، أطلق ترامب حسابا رسميا على "تيك توك"، وخلال ساعات قليلة تفوق على حساب حملة الرئيس جو بايدن، الذي كان أطلقه قبل أشهر عدة، بعدد المتابعين.

وحصل الفيديو الأول الذي نشره ترامب على 2.2 مليون إعجاب وأكثر من 38 مليون مشاهدة، حتى الساعة 1:15 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، الأحد.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب: "لن نترك أية جبهة من دون حماية.. هذا يمثل التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنا الذي يستهلك المحتوى المؤيد لترامب والمناهض لبايدن".