ترامب يتعهّد بعدم حظر التطبيق الصيني "تيك توك"
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، بأنه لن يحظر أبدا التطبيق الصيني "تيك توك"، حسب صحيفة "The Post" الأمريكية.
وجاء تعهد ترامب بعدم حظر "تيك توك" في أقوى بيان حتى الآن بشأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المملوك للصين.
وأدلى ترامب بهذا التصريح أثناء حديثه عن استراتيجيته الأكبر للوصول إلى الناخبين الشباب، في محادثة مع مؤسس شركة Turning Point USA تشارلي كيرك.
وقال ترامب: "سنجعل بلادنا أعظم من أي وقت مضى".
وليلة السبت الماضي، أطلق ترامب حسابا رسميا على "تيك توك"، وخلال ساعات قليلة تفوق على حساب حملة الرئيس جو بايدن، الذي كان أطلقه قبل أشهر عدة، بعدد المتابعين.
وحصل الفيديو الأول الذي نشره ترامب على 2.2 مليون إعجاب وأكثر من 38 مليون مشاهدة، حتى الساعة 1:15 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، الأحد.
وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب: "لن نترك أية جبهة من دون حماية.. هذا يمثل التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنا الذي يستهلك المحتوى المؤيد لترامب والمناهض لبايدن".