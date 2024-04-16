التايمز: هجوم طهران "الفاشل" على إسرائيل قد يسرّع برنامجها النووي

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الهجوم الصاروخي الفاشل الذي شنته طهران على إسرائيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى تسريع برنامج طهران النووي، لكن الأمر له مخاطر واضحة.

وحذّر خبراء من أن إيران لم تكن أقرب من أي وقت مضى إلى تسريع برنامجها للأسلحة النووية نحو صنع قنبلة نووية كما هو الآن، إذ تضاءل ردع طهران عن أي هجوم من قبل إسرائيل بسبب الغارة الفاشلة بالمسيرات والصواريخ، نهاية الأسبوع.

رد فعل إسرائيلي

وأدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، وفقا للصحيفة، إلى إحياء المخاوف من أن تضاعف طهران جهودها في برنامجها النووي؛ ما يجعل تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة أسوأ.

وأضافت الصحيفة أن برنامج طهران النووي يعود إلى الثمانينات، كوسيلة ضغط لإنهاء العقوبات وانتزاع تنازلات من الغرب، مع ترسيخ نفسها قوةً إقليمية من خلال الوكلاء والحلفاء المنتشرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومع تزايد المخاوف الآن من رد فعل إسرائيلي على هجوم إيران، قالت الصحيفة إن إيران قد تكون مستعدة للاستمرار في التصعيد.