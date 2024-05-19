نائب إيراني لـ"إرم نيوز": مروحية رئيسي سقطت في الغابات

قال عضو البرلمان الإيراني عن مدينة تبريز "محمد رضا مير تاج"، إنه لم يتم العثور على مروحية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، مشيراً أن السلطات والقوات العسكرية استخدمت طائرات مسيرة للوصول إلى موقع الحادث.

وقال مير تاج لـ"إرم نيوز" عبر الهاتف، "لم يتم العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي وعددا من المسؤولين بعد تحطمها، ولا توجد معلومات عن الحالة الصحية لإبراهيم رئيسي".

وأضاف إن "الحرس الثوري والجيش والهلال الأحمر استنفروا كل جهودهم للوصول إلى موقع الحادث واستخدموا المسيرات".

ونوه أن "المعلومات الأولية تشير إلى تحطم المروحية في الغابات المحيطة بمدينة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية والتي تبعد عن تبريز 106 كيلو متراً".

وتابع النائب الإيراني "لا يوجد اتصال في الوقت الحالي مع الأشخاص الذين كانوا يستقلون المروحية".