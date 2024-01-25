تحقيق روسي بشبهة "الإرهاب" في تحطم الطائرة العسكرية قرب أوكرانيا

فتحت روسيا، اليوم الخميس، تحقيقاً بشبهة "الإرهاب" غداة تحطم طائرة عسكرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

يأتي ذلك بعدما اتهمت موسكو كييف بأنها أسقطت الطائرة التي كانت تقل، بحسب السلطات الروسية، 65 جندياً أوكرانيا أسرتهم موسكو.

وقالت هيئة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى في بيان: "يجرى تحقيق جنائي في إطار عمل إرهابي إثر حادث الطائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب الأربعاء بإجراء تحقيق دولي.