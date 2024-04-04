بينهم 3 عمال إنقاذ.. 5 قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية

قُتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية استهدفت مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، مساء الأربعاء، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

وأفاد رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف على "تليغرام" بأن 4 أشخاص بينهم 3 عمال إنقاذ قتلوا وأصيب 5 في قصف على مبان سكنية كانت قد استهدفت سابقاً في منطقة خاركيف المكتظة بالسكان.

وقال إن ضربة أخرى على "منطقة سكنية" أسفرت عن مقتل شخص خامس.

من جهته، أفاد حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف بوقوع "4 ضربات على الأقل" على المدينة خلال الليل، بينما أبلغ تيريخوف عن استخدام طائرات مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد".

وتستهدف القوات الروسية المدن الأوكرانية، كل ليلة تقريباً، لكن موقع خاركيف بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لروسيا يجعلها من بين المدن الأكثر عرضة للقصف.

وحض المسؤولون الأوكرانيون حلفاء بلادهم على مدّهم بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ولا سيما أنظمة باتريوت الحديثة المصنوعة في الولايات المتحدة.

وبدأت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بالنضوب، حيث أن حزمة تمويل بقيمة 60 مليار دولار ما تزال عالقة حاليا في الكونغرس.