ماذا بعد فوز المعارضة بالانتخابات المحلية التركية؟

حملت الانتخابات البلدية التي أجريت أمس الأحد في تركيا مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في فوز غير مسبوق للمعارضة منذ 22 عاماً.

وقد فاز مرشحو المعارضة برئاسة أغلب بلديات المدن الكبرى، وخاصة حزب الشعب الجمهوري، الذي فاز برئاسة البلديات في 14 مدينة كبيرة، من بينها إسطنبول وأنقرة، إضافة إلى إزمير وأنطاليا ومرسين وأضنة وإسكي شهير وسواها.

وبعد فرز قرابة 99.82% من صناديق الاقتراع، تشير النتائج الأولية إلى أن حزب الشعب الجمهوري حاز في عموم تركيا على نسبة 37.74% من الأصوات، فيما حقق حزب العدالة والتنمية 35.49% منها، وانتقل حزب الرفاه من جديد (نجم الانتخابات) إلى المرتبة الثالثة بحصوله على 6%، وحل رابعاً حزب "المساواة والديمقراطية" الكردي بنسبة 5.6%.