الهند تحذر رعاياها من زيارة إسرائيل وإيران

وجهت نيودلهي رعاياها بعدم السفر إلى كل من إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر؛ نظرًا "للموقف السائد في المنطقة".

وجاء بيان وزارة الخارجية الهندية، في وقت تهدد فيه إيران بالرد على استهداف قنصليتها في دمشق هذا الشهر بغارة جوية إسرائيلية.

وأصدرت دول منها الولايات المتحدة وروسيا نصائح مماثلة بعدم السفر للمنطقة، وفقا لــ"رويترز".

وذكرت وزارة الخارجية الهندية أن الهنود في إيران وإسرائيل عليهم اتباع "أقصى التدابير الاحترازية الخاصة بسلامتهم وأن يقيدوا تحركاتهم للحد الأدنى".

وهناك مخاوف من أن يوسع أي رد إيراني نطاق الصراع الدائر منذ أكثر من ستة أشهر بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة.