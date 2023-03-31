المرة الأولى منذ سنوات.. وزير الخارجية السوري يزور مصر السبت
يتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى مصر غدًا السبت، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات.
ومن المُقرر أن يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره السوري، في مقر الوزارة بالقاهرة، على أن تعقد مباحثات ثنائية بينهما.
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، زار في شباط /فبراير الماضي، سوريا، ونقل رسالة للرئيس السوري بشار الأسد، من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فيها تضامن القاهرة مع دمشق، واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال.
وحينذاك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن زيارة شكري كانت للتأكيد على التضامن مع دمشق في محنة الزلزال المدمر، لأنه في هذه اللحظات تظهر معادن الشعوب والدول.
وأوضح أن لقاء شكري مع الرئيس السوري بشار الأسد، تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقدير سوري بالغ لما يحظى به السوريون في مصر، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري.