المرة الأولى منذ سنوات.. وزير الخارجية السوري يزور مصر السبت

يتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى مصر غدًا السبت، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات.

ومن المُقرر أن يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره السوري، في مقر الوزارة بالقاهرة، على أن تعقد مباحثات ثنائية بينهما.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، زار في شباط /فبراير الماضي، سوريا، ونقل رسالة للرئيس السوري بشار الأسد، من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فيها تضامن القاهرة مع دمشق، واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال.