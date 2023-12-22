"الوكالة الذرية": كوريا الشمالية بدأت تشغيل مفاعل نووي ثانٍ

ولم تتمكن الوكالة من دخول كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونجيانج مفتشيها في العام 2009. وتُراقب الوكالة الآن أنشطة البلاد باستخدام صور الأقمار الصناعية بشكل رئيس.

وقال جروسي إنه دون إمكانية الوصول للمنشآت النووية، لا تستطيع الوكالة التأكد من الوضع التشغيلي للمفاعل.

وتقول الوكالة إنها لاحظت تدفقًا قويًّا للمياه من نظام التبريد في مفاعل الماء الخفيف، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، مما يشير إلى استمرار تشغيل المفاعل. وأوضح "جروسي" أن أحدث المؤشرات تشير إلى أن المياه كانت دافئة.

وأضاف: "مفاعل الماء الخفيف، مثل أي مفاعل نووي، يمكن أن ينتج البلوتونيوم في الوقود المشع، والذي يمكن فصله أثناء إعادة المعالجة، لذلك فإن هذا يدعو للقلق"، واصفًا تطوّر البرنامج النووي لكوريا الشمالية بأنه "مؤسف للغاية".

"زيادة البلوتونيوم"

وخلُص باحثون في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي في كاليفورنيا أيضًا إلى أن المفاعل يعمل على الأرجح، مضيفين أنه قد يكون "مصدرًا مهمًّا للمواد النووية" من أجل برنامج الأسلحة النووية المحظور بموجب قرارات مجلس الأمن.

وفي تقرير صدر في أبريل/ نيسان، قدّر معهد العلوم والأمن الدولي، ومقره واشنطن، أن مفاعل الماء الخفيف "يمكن أن يسمح بزيادة كميات البلوتونيوم بمعدل يُقدَّر بنحو 20 كيلوجرامًا سنويًّا، وهو معدل أعلى بأربعة أو خمسة أمثال مقارنة بالمفاعل الصغير المجاور".

وخلُصت تلك الدراسة إلى أن كوريا الشمالية قد تمتلك ما بين 31 إلى 96 رأسًا نوويا اعتمادًا على أنواع الأجهزة التي يتم تصنيعها والوقود المستخدم.