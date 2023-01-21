إدانات واسعة لحرق نسخة من القرآن الكريم خلال تظاهرة في السويد

أدانت دول عربية وإسلامية اليوم السبت، إقدام متطرف يميني على حرق نسخة من القرآن الكريم خلال تظاهرة في السويد.

وأصدر دول الكويت والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والأردن، بيانات استنكار للحادث.

يزعزع الأمن والاستقرار

أدانت دولة الإمارات "بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في السويد من حرق لنسخة من القرآن الكريم، أمام سفارة الجمهورية التركية في ستوكهولم".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" "رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية".

يؤجج الكراهية

وفي سياق إدانتها للحادث، اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أن إحراق نسخة من المصحف الشريف، في العاصمة السويدية ستوكهولم "يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد التعايش السلمي".