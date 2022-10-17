إيران.. ارتفاع عدد قتلى أحداث سجن إيفين إلى 8

أعلن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا أحداث سجن إيفين شمال العاصمة طهران، إلى 8 أشخاص.

وقال المركز في بيان له نشرته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني: "توفي 4 أشخاص آخرون كانوا قد أصيبوا في أحداث سجن إيفين، ليرتفع عدد القتلى إلى 8 أشخاص".

وأشار البيان إلى أن "جميع الأشخاص الثمانية الذين لقوا حتفهم كانوا من نزلاء السجن لارتكابهم جرائم تتعلق بالسرقة".

وأضاف أن "6 مصابين في هذه الأحداث ما زالوا في المستشفى ويخضعون للعلاج والرعاية الطبية، وحالتهم العامة مواتية وتتحسن".

وفي وقت متأخر من مساء السبت، شب حريق كبير كما سمع دوي إطلاق نار وانفجار في سجن إيفين الواقع شمال العاصمة طهران والذي يضم المئات من المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين.

فيما أعلنت السلطات القضائية أمس الأحد، أن هذه الحادثة أسفرت عن مقتل 4 من المعتقلين وإصابة 61 شخصا بعضهم في حالة خطرة جراء استنشاق الدخان الناجم عن الحريق.

وقال بيان للسلطة القضائية إن "اشتباكا وقع بين بعض سجناء الجناح الخاص بالسرقة والإدانات المالية بسجن إيفين وحريق في ورشة الخياطة بالسجن ذاته".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، إن "السلطات الإيرانية أقدمت على نقل عدد من السجناء من سجن إيفين الليلة الماضية إلى سجون بالعاصمة طهران".