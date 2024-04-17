خشية الرد الإسرائيلي.. الجيش الإيراني يغير موقع استعراض عسكري

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن الجيش الإيراني قرر تغيير موقع استعراضه العسكري بمناسبة ذكرى تأسيسه، خشية من هجوم إسرائيلي.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "الجيش الإيراني قرر تغيير موقع استعراضه العسكري بمناسبة ذكرى تأسيسه من قبر روح الله الخميني جنوب طهران، إلى ثكنة لويزان وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي".

ووفقاً للوكالة "من المقرر عقد استعراض يوم الجيش لهذا العام في إيران، اليوم الأربعاء في ثكنة مركز دعم القوات البرية للجيش في منطقة لويزان بطهران". وبيّنت أن بقية الثكنات العسكرية في عموم البلاد ستقيم عرضًا عسكريًا.

هذا على الرغم من أن الاستعراض، أقيم قبل سنوات أمام قبر روح الله الخميني، بالقرب من مقبرة بهشت زهراء في طهران.