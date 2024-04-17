خشية الرد الإسرائيلي.. الجيش الإيراني يغير موقع استعراض عسكري
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن الجيش الإيراني قرر تغيير موقع استعراضه العسكري بمناسبة ذكرى تأسيسه، خشية من هجوم إسرائيلي.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "الجيش الإيراني قرر تغيير موقع استعراضه العسكري بمناسبة ذكرى تأسيسه من قبر روح الله الخميني جنوب طهران، إلى ثكنة لويزان وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي".
ووفقاً للوكالة "من المقرر عقد استعراض يوم الجيش لهذا العام في إيران، اليوم الأربعاء في ثكنة مركز دعم القوات البرية للجيش في منطقة لويزان بطهران". وبيّنت أن بقية الثكنات العسكرية في عموم البلاد ستقيم عرضًا عسكريًا.
هذا على الرغم من أن الاستعراض، أقيم قبل سنوات أمام قبر روح الله الخميني، بالقرب من مقبرة بهشت زهراء في طهران.
موقع "خبر أون لاين"، قال: "إن تغيير الموقع، على مايبدو، يرتبط بالمخاوف من هجوم انتقامي من جانب إسرائيل والتكهنات بشأن أهدافه المحتملة".
وتأجل الاجتماع الثالث لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بشأن كيفية رد فعل البلاد على الهجوم الإيراني؛ إذ كان مقررًا عقده، أمس الثلاثاء، إلى اليوم.
وأشار، رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتزل ليفي، إلى أن الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار التي شنتها إيران على إسرائيل مساء السبت لن تمر دون رد.
على الرغم، أن الدول الغربية أدانت، بشدة، الهجوم الإيراني على إسرائيل. وتخطط لفرض عقوبات على طهران، إلا أنها دعت إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس. ومع ذلك، يرى المحللون أن احتمال قيام إسرائيل بهجوم انتقامي على إيران كبير.
وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتوقع أن يكون الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "محدود النطاق".