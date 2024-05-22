ماذا قال خامنئي لعائلة "رئيسي" أثناء العزاء؟ (فيديو)
زار المرشد الأعلى، علي خامنئي، يوم الأربعاء، عائلة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي جراء تحطم مروحيته الرئاسية، الأحد الماضي، في شمال غرب إيران، مقدمًا لها واجب العزاء في العاصمة طهران.
وقال خامنئي لعائلة "رئيسي" وأحفاده: "لقد فقدنا أحد أفضل عناصرنا تحت هذه السماء، نعم لقد فقدنا واحدًا من الأفضل"، مضيفًا: "إنها أيام صعبة، ولكن ليس هناك طريقة أخرى، علينا أن نتحمل ونصبر".
وبحسب ما أظهرت بعض مقاطع الفيديو والصور، فقد ظهر على خامنئي الحزن الشديد، على رحيل إبراهيم رئيسي الذي كان من المقرر أن يكون خليفته.
وأدّى خامنئي، صباح الأربعاء، في باحة جامعة طهران صلاة الميت على جثمان رئيسي ورفاقه، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وبعد انتهاء مراسم الصلاة جرى نشر مقطع فيديو وصور للحظة احتضان المرشد علي خامنئي لأحفاد الرئيس إبراهيم رئيسي أمام عدد من المسؤولين.