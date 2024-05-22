ماذا قال خامنئي لعائلة "رئيسي" أثناء العزاء؟ (فيديو)

زار المرشد الأعلى، علي خامنئي، يوم الأربعاء، عائلة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي جراء تحطم مروحيته الرئاسية، الأحد الماضي، في شمال غرب إيران، مقدمًا لها واجب العزاء في العاصمة طهران.

وقال خامنئي لعائلة "رئيسي" وأحفاده: "لقد فقدنا أحد أفضل عناصرنا تحت هذه السماء، نعم لقد فقدنا واحدًا من الأفضل"، مضيفًا: "إنها أيام صعبة، ولكن ليس هناك طريقة أخرى، علينا أن نتحمل ونصبر".