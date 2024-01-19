شكوى جنائية تستهدف الرئيس الإسرائيلي في سويسرا

استهدفت شكوى جنائية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا، وفق ما أفاد مدعون سويسريون الجمعة، في ظل اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأفاد مكتب المدعي الفدرالي بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس لبحث الحرب في غزة.

وقال في بيان: "سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة"، مضيفا أنه يتواصل مع وزارة الخارجية "لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني".

ولم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.