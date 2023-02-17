السجن 13 عاما لحارس في سفارة بريطانيا في ألمانيا أدين بالتجسس لمصلحة روسيا

أصدرت محكمة في لندن حكما بالسجن أكثر من 13 عاما وشهرين اليوم الجمعة، بحق حارس أمن سابق بالسفارة البريطانية في برلين سرب معلومات شديدة الحساسية لروسيا وتلقى مقابلا ماديا نظير "خيانته".

وجمع ديفيد بالانتاين سميث (58 عاما) معلومات سرية على مدى أكثر من ثلاثة أعوام، بما فيها رسالة "سرية" من وزراء إلى رئيس الوزراء حينئذ بوريس جونسون ووثائق حساسة أخرى.