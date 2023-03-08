متهم بالعنصرية.. "الصحة العالمية" تقيل مسؤولًا بارزًا
أنهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عقد المدير الإقليمي لغرب المحيط الهادئ، الياباني تاكيشي كاساي، الذي اتهم بالعنصرية والممارسات السيئة.
ويأتي قرار فصل الدكتور كاساي بعد اجتماع استمر يومين للجنة التنفيذية للمنظمة في جنيف؛ إثر توصية إقالة أصدرتها الأسبوع الماضي اللجنة الإقليمية لغرب المحيط الهادئ.
وتم اتخاذ القرار "بعد دراسة متأنية"، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية في بريد إلكتروني أرسل إلى الدول الأعضاء.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، أصدر العشرات من موظفي منظمة الصحة شكوى داخلية ضد كاساي، الذي تولى في عام 2019 رئاسة المديرية الإقليمية لغرب المحيط الهادئ، قبل إرسال بريد إلكتروني في منتصف كانون الثاني/يناير 2022 إلى الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الأممية لإبلاغها بالأمر.
واتهم الموظفون كاساي بأنه "مدير استبدادي وعنصري"، ولكن أيضا بأنه تبادل بانتظام معلومات مع وزارة الخارجية اليابانية، ورفض انتقاد الصين، و"أهدر" أموال المانحين.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف في منظمة الصحة العالمية، التي عمدت إلى تكليف نائبة المدير العام لمنظمة الصحة سوزانا جاكاب بهام كاساي مؤقتا.
ويُنتخب المديرون الإقليميون لمنظمة الصحة العالمية بأصوات الدول الأعضاء في المنطقة التي يترأسونها، ثم من قبل الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، ولديهم صلاحيات كبيرة. ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر 2023.