متهم بالعنصرية.. "الصحة العالمية" تقيل مسؤولًا بارزًا

أنهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عقد المدير الإقليمي لغرب المحيط الهادئ، الياباني تاكيشي كاساي، الذي اتهم بالعنصرية والممارسات السيئة.

ويأتي قرار فصل الدكتور كاساي بعد اجتماع استمر يومين للجنة التنفيذية للمنظمة في جنيف؛ إثر توصية إقالة أصدرتها الأسبوع الماضي اللجنة الإقليمية لغرب المحيط الهادئ.

وتم اتخاذ القرار "بعد دراسة متأنية"، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية في بريد إلكتروني أرسل إلى الدول الأعضاء.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، أصدر العشرات من موظفي منظمة الصحة شكوى داخلية ضد كاساي، الذي تولى في عام 2019 رئاسة المديرية الإقليمية لغرب المحيط الهادئ، قبل إرسال بريد إلكتروني في منتصف كانون الثاني/يناير 2022 إلى الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الأممية لإبلاغها بالأمر.