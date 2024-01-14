تسريبات جديدة حول غارات اليمن تكشف عن غضب أمريكي من بريطانيا

أثار تسريب تفاصيل الهجوم الأمريكي البريطاني على ميليشيا الحوثي جدلًا بين لندن وواشنطن، وفقًا لتقارير إعلامية غربية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "تلغراف"، فإن "السلطات الأمريكية أصيبت بالإحباط بعد تسرب معلومات مبكرة في بريطانيا حول العملية التي خطط البلدان لشنّها ضد الحوثيين".

وقالت الصحيفة: "أعرب الجيش الأمريكي عن خيبة أمله إزاء تسريب زملائه في بريطانيا خطط العمليات المنوي شنّها ضد الحوثيين قبل انطلاقها، إذ لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه العمليات عادة إلا بعد عودة العسكريين إلى القواعد".