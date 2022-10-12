ماكرون: على بوتين العودة إلى طاولة المفاوضات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة الأربعاء مع قناة "فرانس 2"، أن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات، داعيا الرئيس الروسي للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال: "سنقدم رادارات، أنظمة صواريخ (مضادة للطائرات) لحماية الأوكرانيين من الهجمات، خصوصا لحمايتهم من هجمات الطائرات من دون طيار".

وكرر الرئيس ماكرون أن بلاده تعتزم تسليم أوكرانيا مزيدا من مدافع "قيصر".

وأضاف: "سلمنا 18" مدفعا منذ بدء الحرب، "نعمل على تسليم ستة مدافع إضافية مع الدنمارك"، موضحا أن المدافع المذكورة كانت مخصصة أصلا للجيش الدنماركي. وتابع: "نحاول تسليمها للأوكرانيين فورا".

وطلبت كييف من حلفائها مساعدتها في تعزيز دفاعها الجوي بعد يومين من قصف روسي كثيف استهدف خصوصا العاصمة الأوكرانية، وخلف عشرات الضحايا المدنيين ودمر بنى تحتية.

وقال ماكرون: "قبل كل شيء، على بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدا أنه لا يريد اندلاع "حرب عالمية".