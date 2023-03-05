تايوان: على الصين التعامل بـ"عقلانية" واحترام التزام شعبنا بالديمقراطية

قالت حكومة تايوان الأحد إن على الصين احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية.

وقال مجلس شؤون السياسة الصينية في تايوان، في بيان، إن "على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين".

جاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ الذي قال إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وتعزيز عملية إعادة التوحيد السلمي للصين واتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.