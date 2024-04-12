البيت الأبيض: تهديدات إيران لإسرائيل "حقيقية"

أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن تهديدات إيران لإسرائيل بالرد على ضربة نسبت إلى إسرائيل واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع الشهر الحالي، "حقيقية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لصحافيين، "ما زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق"، وتنوي الولايات المتحدة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها"، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

ورفض كيربي تأكيد معلومات صحافية تفيد بأن مسؤولين أمريكيين يعتبرون الضربة الإيرانية "وشيكة" أو التعليق على احتمال أن تساعد واشنطن في اعتراض أي صواريخ إيرانية تطلق باتجاه إسرائيل.

وأكد: "اكتفي بالقول إننا نتابع هذا الأمر بشكل وثيق".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من أن إيران "تهدد بشن هجوم كبير على إسرائيل"، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "الثابت" لحليفتها الرئيسة في الشرق الأوسط رغم التوترات الدبلوماسية بين البلدين بشأن طريقة إدارة إسرائيل لحملتها العسكرية في قطاع غزة.