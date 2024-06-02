أول تعليق من ستورمي دانييلز على إدانة ترامب

دعت الممثلة الأمريكية ستورمي دانييلز إلى سجن دونالد ترامب بعد إدانته بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات في ما يُعرف بقضية "أموال الصمت".

وفي أول تعليق على إدانة ترامب حذرت نجمة الأفلام الإباحية، التي حصلت على 130 ألف دولار "كنفقات قانونية" مقابل صمتها بشأن علاقتها المزعومة مع الرئيس الأمريكي السابق، من أن المرشح الرئاسي "بعيد تماما عن الواقع" وفق تعبيرها.

وقالت دانييلز، 45 عاماً، لصحيفة "صنداي ميرور": "أعتقد أنه يجب أن يُحكم عليه بالسجن وأن يعمل في خدمة المجتمع لصالح الأشخاص الأقل حظاً، أو أن يكون بمثابة كيس اللكم الطوعي في ملجأ للنساء" بحسب قولها.

وأكدت دانييلز أنها تشعر "بالصدمة" لكنها اعتبرت أن إدانة هيئة محلفين في محكمة نيويورك ترامب تُظهر أنهم "يصدقون" شهادتها.

لكنها قالت إنها لا تستطيع الهروب من التهديدات بالقتل من أنصار ترامب، والتي واجهتها منذ أن تحدثت عن المبلغ الذي دفعه محامي ترامب آنذاك، مايكل كوهين، والذي زُعم أنه كان لضمان التزامها الصمت في الأيام التي سبقت الانتخابات الأمريكية عام 2016 حول شبهة ممارسة الجنس المزعومة مع المرشح الجمهوري آنذاك.

وأضافت "لم ينته الأمر بالنسبة لي، لن ينتهي الأمر أبدًا.. ربما يكون ترامب مذنباً، لكن لا يزال يتعين علي أن أتعايش مع الإرث الذي خلفه" وفق تعبيرها.