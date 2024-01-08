نقل العقل المدبر لانقلاب مالي إلى تركيا بسبب لدغة ثعبان

نقل أحد الأعضاء الخمسة في المجلس العسكري الذي يحكم مالي، إلى أحد المستشفيات في تركيا يوم السبت الماضي؛ بعد تعرضه للدغة ثعبان في قريته، وفق ما كشف موقع "موند أفريك" الفرنسي اليوم الإثنين.

والكولونيل موديبو كوني هو العضو المقصود والذي يوصف بأنه "الأكثر تكتمًا" بين العقداء الخمسة على رأس مالي، والذي يتم تقديمه أحيانًا على أنه العقل المدبر لانقلاب 2020، ويرأس الوكالة الوطنية لأمن الدولة، وريثة المديرية العامة لأمن الدولة والمرتبطة مباشرة بالرئاسة.

وحسب "موند أفريك"، فهذه الشخصية تلعب أيضا دورا رئيسًا في العديد من القضايا الحساسة بشكل خاص، منها إدارة وجود مرتزقة "فاغنر" الروس والعلاقات مع الجماعات المسلحة في شمال مالي والجزائر.

ومالي الواقعة في غرب أفريقيا، شهدت العديد من الاضطرابات خلال العقد الأخير، وتحديدًا بعد الانقلابات العسكرية التي اجتاحتها في العام 2020، ومن ثم 2021.

ومنذ ذلك الحين، يتولى المجلس العسكري التابع لها المسؤولية، والذي كانت لديه مهمة تستهدف إنهاء مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في البلاد.