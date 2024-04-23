فرنسا.. وفاة 5 مهاجرين "بينهم طفل" أثناء محاولتهم عبور المانش

والمأساة هي الأخيرة من نوعها في وقت يخوض مهاجرون يتحدر العديد منهم من الشرق الأوسط وأفريقيا، الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر أملا بمستقبل أفضل في بريطانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وفي الثالث من آذار/ مارس، غرقت فتاة تبلغ سبع سنوات لدى انقلاب مركب مكتظ كان يقل مهاجرين على بعد حوالى 30 كيلومترا عن ساحل فرنسا الشمالي.

وفي إطار سعيهم للوصول إلى بريطانيا، يلجأ المهاجرون إلى القوارب التي تبحر في الممرات المائية الداخلية، لتجنّب الدوريات التي تم تكثيفها على السواحل الفرنسية.

وفي أواخر شباط/ فبراير، لقي تركي يبلغ من العمر 22 عاما حتفه وفقد شخصان في المانش قبالة كاليه.

وفي كانون الثاني/يناير، توفي خمسة أشخاص بينهم سوري يبلغ من العمر 14 عاما في فيمرو، عندما ساروا في مياه البحر شديدة البرودة من أجل الوصول إلى قارب قبالة الساحل.

بريطانيا ونهج الهجرة

وسجّل المسؤولون البريطانيون وصول 5373 مهاجرا إلى سواحل جنوب شرق انجلترا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعدما عبروا المانش على متن قوارب صغيرة، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا متزايدة للحد من عدد عمليات العبور، خصوصا بعد الوعود القائمة على تشديد نهجها حيال الهجرة في أعقاب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الأنباء عن آخر حالات الوفاة في أوساط المهاجرين بعدما وافق البرلمان البريطاني على خطط المملكة المتحدة المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وحضّت الأمم المتحدة وأعلى هيئة حقوقية أوروبية لندن الثلاثاء على إلغاء الخطة.