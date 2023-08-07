بينهم إمام مسجد.. 7 قتلى باشتباكات بين هندوس ومسلمين في الهند

قتل 7 أشخاص باشتباكات بين الهندوس والمسلمين في ولاية "هاريانا" الهندية، بينهم إمام لمسجد أُضرمت فيه النيران الأسبوع الماضي، في منطقة "جوروجرام".

جاء ذلك، بعد أسبوع من اندلاع العنف خلال مسيرة هندوسية في حي مسلم أضرمت خلالها النيران في أحد القبور وعدة سيارات ونُهبت متاجر، وفق ما ذكرت الشرطة الهندية.

وقال مسؤولو الشرطة، إن أعمال العنف انتشرت، وبدأت أحدث وقائعها الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من اليوم الإثنين، حينما أضرم عدة أشخاص النيران في قبر لأحد المسلمين، وأضافوا أن الأحداث الأخيرة لم تسفر عن إصابات.