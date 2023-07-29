إيران.. منع صحفي من مزاولة مهنته لمدة عام بسبب تغطية الاحتجاجات

أصدرت محكمة إيرانية حكمًا بمنع "مزاولة أيّ نشاط صحافي لمدة عام" على رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" بسبب تغطيته للاحتجاجات المرتبطة بوفاة "مهسا أميني"، العام الماضي، حسبما أفادت الصحيفة، اليوم السبت.

وقالت الصحيفة الإصلاحية، إنّ الصحافي بهروز بهزادي وُجّهت إليه تهمة "نشر محتوى كاذب" بعدما رفع فرع في الحرس الثوري شكوى في هذا الإطار.

ووفق المصدر ذاته، تتعلّق الشكوى بمقالات نشرتها الصحيفة عن "خطف"عالِم، في تشرين الأول/أكتوبر، و"المنع (من المزاولة)، واعتقال" فنانين ساندوا الحركة الاحتجاجية التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني.