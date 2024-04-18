أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على إيران

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف إنتاجها من الطائرات المسيرة بعد هجومها على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان وفقا لوكالة "رويترز"، إن العقوبات تستهدف 16 فردا وكيانين مكنوا إيران من إنتاج الطائرات المسيرة، وتصنيع أنواع محركات تشغل طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي استخدمتها طهران في هجوم 13 أبريل/ نيسان على إسرائيل.

ومن جانبها، فرضت بريطانيا عقوبات على كيانات عسكرية إيرانية تشمل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوة البحرية الخاصة بالحرس الثوري، وفقا لإفادة رسمية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق، إن دول مجموعة السبع تعمل على حزمة من الإجراءات المنسقة ضد إيران.

وجاء في الإفادة أن العقوبات البريطانية تستهدف 13 كيانا أو فردا في المجمل.