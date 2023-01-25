الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من سوليدار

أقر الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من "سوليدار"، في شرق البلاد، بعد إعلان موسكو قبل أسبوعين الاستيلاء عليها.

وأعلن المتحدث العسكري في شرق أوكرانيا سيرغي تشيريفاتي، "بعد معارك صعبة لأشهر (...) انسحبت القوات الأوكرانية من المدينة إلى مواقع مجهزة" رافضًا تحديد تاريخ الانسحاب.

وظهر الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا دينيس بوشلين، في مدينة سوليدار، أخيرًا التي أعلنت موسكو السيطرة عليها منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد الانفصاليون، الإثنين الماضي، سيطرتهم على قريتين هما كراسنوبوليفكا ودفوريتشي الواقعتان بالقرب من سوليدار.

وأعلن الجيش الروسي الاستيلاء على سوليدار في الـ13 من كانون الثاني/ يناير، معترفًا بشكل غير مألوف بالدور الحاسم لمرتزقة مجموعة فاغنر في هذه المعركة.