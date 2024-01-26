هل يستغل رئيس وزراء المجر انضمام السويد للناتو ليتصدر أوروبا؟

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يستغل محاولة السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ليأخذ مركز الصدارة في أوروبا.

ورغم أن أوربان يسيطر بشكل كامل على البرلمان المجري، وتعهد بدفع المشرعين للتصويت لصالح انضمام السويد إلى الحلف، وسط ضغوط متزايدة باعتباره آخر رافض يمنع انضمام السويد إلى الحلف العسكري؛ إلا أنه لم يقدم جدولًا زمنيًا للتصويت، وكرر تأكيدًا قديمًا بأن القرار النهائي ليس في يده.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد أوربان مرارًا أنه يريد انضمام السويد إلى الحلف، لكن مشرعيه "لم يكونوا متحمسين"، وبرر تأخير المجر المتكرر لقبول السويد بحق المشرعين في اتخاذ قراراتهم الخاصة.

ويعكس التشدد تجاه السويد حتى الآن، الموقف الذي اتخذته المجر الشهر الماضي في اجتماع للزعماء الأوروبيين في بروكسل لمناقشة حرب أوكرانيا؛ عندما وقف أوربان بمفرده لنسف حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 52 مليار دولار.