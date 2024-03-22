بدلا من "العملية الخاصة".. موسكو تقر بأنها في "حالة حرب"

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتبر نفسها في حالة حرب بسبب تدخل الغرب لصالح أوكرانيا، ولا يمكنها أن تسمح بوجود دولة على حدودها أظهرت استعدادها لاستخدام أي وسيلة للسيطرة على شبه جزيرة القرم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاء ذلك في تعليقات من المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة (الحجج والحقائق) الروسية، وهي من أكثر تعليقاته غلظة بشأن أوكرانيا حتى الآن، في أعقاب هجوم روسي واسع النطاق خلال الليل استهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "نحن في حالة حرب. نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة ولكن بمجرد تشكيل هذه المجموعة، عندما صار الغرب بأكمله مشاركا في الأمر لصالح أوكرانيا، أصبحت حربا بالنسبة لنا"، مضيفًا: "إنني مقتنع بذلك. ويجب على الجميع أن يفهموا ذلك".