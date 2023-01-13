اتهام المشتبه به باغتيال شينزو آبي رسميا بالقتل ومخالفة قوانين الأسلحة

وكان تيتسويا ياماغامي (42 عاما) أوقف فور مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق بالرصاص في تموز/يوليو الماضي، بينما كان يلقي خطابًا في الحملة الانتخابية في مدينة نارا في غرب البلاد.

وكان ياماغامي خضع لتقييم نفسي استمر لعدة أشهر وانتهى خلال الأسبوع الجاري.

ونقل مجددا إلى مركز للشرطة في نارا.

وقالت وسائل الإعلام وبينها صحيفتا "يوميوري"، و"كيودو نيوز"، إن "ياماغامي متهم بالقتل وانتهاك قوانين مراقبة الأسلحة، وقد يحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته".