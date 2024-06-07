بوتين: استخدام الأسلحة النووية ممكن في "حالات استثنائية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استخدام الأسلحة النووية ممكن فقط في "حالات استثنائية"، مؤكدا أنه لا يعتقد أن "مثل هذا الوضع قد نشأ حاليا".

جاء ذلك خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، الجمعة، إذ أعاد التأكيد على استعداد بلاده لاستخدام أسلحة نووية إن رأت تهديدا لسيادتها.

وجدد بوتين التحذير من أن موسكو قد ترسل أسلحة إلى خصوم الدول الغربية، من دون أن يحدد الدول أو الكيانات التي يمكن أن ترسل إليها روسيا هذه الأسلحة.

وقال إن بلاده قد تستخدم أسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف غربية؛ ردا على سماح حلفاء الناتو لأوكرانيا باستخدام أسلحتهم لمهاجمة أراضٍ روسية.

وتابع: "إذا كانوا يزودون منطقة القتال بالأسلحة، ويدعون إلى استخدام هذه الأسلحة ضد أراضينا، فلماذا لا يكون لنا الحق في أن نفعل الشيء نفسه؟ لكني لست مستعدا للقول إننا سنفعل ذلك غدا".