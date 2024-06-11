سموتريتش يقرر تحويل أموال فلسطينية إلى عائلات إسرائيلية

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، يتيح القرار تطبيق عشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها، مبينة أنه سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن تحويل الأموال إلى ضحايا العمليات الفلسطينية يضع حدًا للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عامًا، بسبب رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لهم، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك.

ولفتت إلى أنه في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفًا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.