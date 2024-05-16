"انزعاج" ياباني من ربط هيروشيما وناغازاكي بتسليح إسرائيل

انتقدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا كلمات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام عن القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي باعتبارها "غير مقبولة"، خلال دعوته مواصلة دعم بلاده تسليح إسرائيل.

وعدّت الصحافة اليابانية أن تصريحات غراهام تضفي الشرعية على استخدام القنبلتين النوويتين على المدينتين اليابانيتين، باعتبارهما أنهتا الحرب، بحسب وصفه.

وأفادت الوزيرة في جلسة للكونغرس الياباني، بأنه تم إرسال رسائل إلى مكتب غراهام وكذلك للحكومة الأمريكية.

وقالت: "لا يمكننا أن نقبل أن يطرح السيناتور غراهام موضوع إسقاط القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي بينما كان النقاش يدور حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وأضافت: "أن استخدام الأسلحة النووية لا يتناسب مع روح الإنسانية التي تشكل الأساس الأيديولوجي للقانون الدولي بسبب التأثير الهائل لها".