إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، احتجاجًا على استمرار الاتهامات البريطانية ضد الحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".

وقالت الخارجية في بيان لها: "في هذا الاجتماع وصف رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية في الخارجية المزاعم التي لا أساس لها بأنها استمرار لسياسة نشر إيران فوبيا وطالب بوقف هذا النهج غير الودي للحكومة البريطانية".

وأكد المسؤول الإيراني بحسب البيان "أن العقوبات البريطانية الجديدة تأتي بدوافع سياسية"، مضيفاً أن "الدولة التي تسمح بأشد أشكال التمييز والفظائع ضد المهاجرين والمسلمين وتنقل قسراً اللاجئين إلى رواندا خلافاً للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان".

وفي يوم أمس استدعت الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن مهدي حسيني متين بعد تزايد المخاوف من اشتداد التهديدات الإيرانية ضد موظفي شبكة "إيران انترناشيونال" في لندن ونقل أنشطة هذه الشبكة إلى واشنطن.

وأكد "فيجاي رانجاراجان"، المدير العام للشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، في لقاء مع حسيني متين، "أن بريطانيا لن تتسامح مع التهديدات لأرواح الصحفيين ورجال الأعمال والقيود على حرية التعبير".