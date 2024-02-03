صحيفة: حسابات مختلفة في "حرب الظل" بين واشنطن وطهران

اعتادت الولايات المتحدة وإيران شن "حرب ظل" في كافة أنحاء الشرق الأوسط، باتباع قاعدة يفهمها الطرفان: إذا هاجمتنا، فسنرد عليك، على الأقل بنفس القوة، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

التقرير أشار إلى أنه بينما تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرد على غارة بطائرة دون طيار شنتها الميليشيات المدعومة من إيران وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يوم الأحد الماضي، على الحدود الأردنية السورية، فقد تغيرت حسابات الخصمين القديمين.

ولفت إلى أن البيت الأبيض قال إن الرد على الهجوم "سيشمل إجراءات غير عسكرية إلى جانب الضربات".