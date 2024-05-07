زيادة "غير مسبوقة" للهجمات المعادية للسامية في فرنسا
كشفت الحكومة الفرنسية، الاثنين، أنّ الهجمات المعادية للسامية في فرنسا، خلال الربع الأول من العام الحالي، زادت بنسبة 300% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء غابرييل أتال في خطاب ألقاه في باريس خلال العشاء الثامن والثلاثين للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) قوله إنّه "لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الموجة المعادية للسامية".
وأضاف "لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أنّ التقديرات تشير إلى أنّ اليهود الفرنسيين يمثّلون 1% من سكّان فرنسا، لكن أكثر من 60%" من الهجمات المرتكبة بسبب الانتماء الديني للضحايا "هي أعمال معادية للسامية".
ولفت أتال إلى أنّ "366 عملًا معاديًا للسامية" سُجّل في فرنسا خلال الربع الأول من عام 2024، أي بزيادة نسبتها 300% بالمقارنة مع الربع الأول من 2023.
وأوضح أنّه في مواجهة هذه الزيادة "لا ينبغي أن يمرّ أيّ فعل دون عقاب، ولا ينبغي أن يتمتّع أيّ معادٍ للسامية براحة بال"، متعهدًا بالردّ الحازم على هذه الاعتداءات.
وإذ أعرب أتال عن أسفه لكون القانون الفرنسي لا يتيح إحصاء دقيقًا لعدد الإدانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدافع ديني، أعلن أنّه طلب من وزير العدل إريك دوبون-موريتي "إيجاد الوسائل اللازمة لإحصاء هذه الحالات وهذه الإدانات في جميع أنحاء فرنسا".
وشدّد رئيس الوزراء الفرنسي في كلمته على أنّ "الإسلاموية تشكّل خطرًا جسيمًا على جمهوريتنا وتمثّل أحد وجوه معاداة السامية الأخطر والأكثر تدميرًا"، متعهّدًا بـ"التصدّي وجهًا لوجه للإسلاموية والانفصالية".