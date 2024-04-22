إيران تعدم 9 سجناء بتهم تتعلق بالمخدرات (صورة)
نفذت السلطات الإيرانية أحكام إعدام بحق 9 سجناء في سجون كرمان وشابهار وقزل حصار في كرج غربي طهران، بتهم تتعلق بالمخدرات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حقوقية، اليوم الاثنين.
وذكرت منظمة "هنجاو" الحقوقية الإيرانية أن "السلطات نفذت، فجر الأحد، حكم الإعدام على 6 سجناء من القومية البلوشية، وسجين من القومية الكردية، في سجني محافظة كرمان ومدينة شابهار، بتهم تتعلق بالمخدرات".
وأوضحت، عبر موقعها الرسمي، أنه "تم صباح الأحد، إعدام سجينين بجرائم مماثلة في سجن قزل حصار بمدينة كرج"، مشيرة إلى أن أحد هؤلاء الأشخاص مواطن أفغاني.
وحاول سجناء سجن قزل حصار الاحتجاج على عمليات الإعدام واسعة النطاق للسجناء في إيران، منذُ مارس/آذار الماضي، من خلال إطلاق حملة "اضرب كل ثلاثاء حتى لا يتم الإعدام".
وتُنفذ أحكام الإعدام على نطاق واسع من قبل النظام القضائي للجمهورية الإسلامية، وفقاً لتقارير محلية ودولية.
وتفيد التقارير بأن إيران أعدمت ما لا يقل عن 834 شخصاً في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.