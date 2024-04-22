إيران تعدم 9 سجناء بتهم تتعلق بالمخدرات (صورة)

نفذت السلطات الإيرانية أحكام إعدام بحق 9 سجناء في سجون كرمان وشابهار وقزل حصار في كرج غربي طهران، بتهم تتعلق بالمخدرات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حقوقية، اليوم الاثنين.

وذكرت منظمة "هنجاو" الحقوقية الإيرانية أن "السلطات نفذت، فجر الأحد، حكم الإعدام على 6 سجناء من القومية البلوشية، وسجين من القومية الكردية، في سجني محافظة كرمان ومدينة شابهار، بتهم تتعلق بالمخدرات".