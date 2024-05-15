"جريمة بشعة".. تنديد دولي بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

نددت كل من واشنطن وموسكو، إضافة إلى الأمم المتحدة، بالهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي أصيب بعدة رصاصات، مساء اليوم الأربعاء.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الهجوم بـ "الجريمة البشعة"، وقال في بيان أصدره الكرملين: "أعرف أن روبرت فيكو رجل شجاع وقوي الروح. وآمل بشدة أن تساعده هذه الصفات على تحمل هذا الوضع الصعب".

كذلك، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم، ووصفه بأنه "عمل عنف رهيب".

وقال بايدن إنه والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن "يصليان من أجل تعافيه السريع".

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة الهجوم المثير للصدمة" ضد فيكو، الذي تعرض لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.