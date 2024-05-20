إيران.. تسمية أحد شوارع طهران باسم إبراهيم رئيسي
أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة طهران علي رضا نادعلي، اليوم الاثنين، عن تسمية أحد شوارع العاصمة باسم الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه جراء تحطم طائرته المروحية شمال غرب البلاد.
وقال نادعلي في تصريحات صحفية ردًّا على سؤال: ما إذا كان "سيتم تسمية طريق باسم إبراهيم رئيسي في العاصمة؟. "مئة في المئة هذا سيحدث".
وأضاف "لكن هذا لن يحدث الآن، ونظرًا لمكانته الرفيعة وأهميته، ينبغي اتخاذ القرار في الوقت المناسب بشأن اختيار هذا المعبر أو الشارع".
وتابع "بالتأكيد سيتم بحث هذه المسألة في اجتماعات لجنة التسمية في الحكومة المحلية لطهران، لكن ذلك سيحدث في الوقت المناسب وبعمل دقيق من الخبراء".
وكان إبراهيم رئيسي، الرئيس الثامن لإيران، قُتِل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من مدينة فرزقان التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، وكان معه وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومسؤولون آخرون.