إيران.. تسمية أحد شوارع طهران باسم إبراهيم رئيسي

أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة طهران علي رضا نادعلي، اليوم الاثنين، عن تسمية أحد شوارع العاصمة باسم الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه جراء تحطم طائرته المروحية شمال غرب البلاد.

وقال نادعلي في تصريحات صحفية ردًّا على سؤال: ما إذا كان "سيتم تسمية طريق باسم إبراهيم رئيسي في العاصمة؟. "مئة في المئة هذا سيحدث".