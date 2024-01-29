خبير روسي لـ"إرم نيوز": واشنطن قد تلجأ إلى عملية سرية ضد إيران

وأكد الجنرال، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح للصحافة، أن الإدارة الأمريكية تحتفظ بخيار الرد الأمريكي المباشر، من خلال شنّ هجمات على مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار وفاعلين، مثل تلك التي تم تنفيذها بأوامر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في بغداد العام 2020 بغارة جوية أمريكية.

واعتبر أن رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهجوم على القاعدة الأمريكية أكيد وحتمي، ويمكن أن يصبح أحد أهم خطوات رئاسته من حيث عواقبه. فمن ناحية، سيسعى إلى "معاقبة" مدبري الهجوم لإرضاء الجمهور الأمريكي عامة، وناخبيه على وجه الخصوص، ومن ناحية أخرى، فإن الرد القوي والمعلن قد يورط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع القيادة الإيرانية.

واعتبر أن "مثل هذا التصعيد، على وجه الخصوص، يمكن أن يعيق الجهود الأمريكية لتحقيق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وعملية إطلاق الرهائن، ويفتح الباب على مصراعيه أمام توسع الصراع في الشرق الأوسط".

ولفت الجنرال الروسي، إلى أن الرئيس بايدن سيحتاج أيضًا إلى النظر في العواقب المحتملة لخطواته التالية، بما في ذلك تأثير الرد العسكري على الصراع الأمريكي المستمر مع ميليشيات الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران في البحر الأحمر، والذين يمكن أن يصعدوا هجماتهم على السفن التجارية ليس فقط تلك المملوكة لإسرائيليين أو المتجهة إلى ميناء إيلات، وهذا من شأنه أن يؤدي بالفعل إلى إلحاق المزيد من الشلل بحركة التجارة البحرية العالمية.