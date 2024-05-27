واشنطن تعد تايوان بأسلحة جديدة لا قديمة أرسلت لأوكرانيا

قال مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، في رسالة دعم قوية من بلاده إنها تعتزم تزويد تايوان بأحدث أنظمة الأسلحة المتطورة، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أنّ هذه الأسلحة لن تكون قديمة كتلك التي زودت بها بلاده كييف.

جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع في تايبيه مع الزعيم التايواني الجديد، لاي تشينغ دي.

وكان وفد من الكونغرس زار تايوان والتقى رئيسها الجديد مقدمًا له الدعم الأمريكي اللازم ردًّا على مناورات بكين العسكرية حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ردًّا على خطاب تنصيبه.