روسيا و"أفريقيا الوسطى" تبحثان تحديد موقع إنشاء قاعدة عسكرية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى قوله اليوم الثلاثاء، إن روسيا تبحث مع الدولة الأفريقية موقع إنشاء قاعدة عسكرية روسية هناك.

ونقلت تاس عن ألكسندر بيكانتوف قوله إن "المحادثات جارية حاليا بين وزارتي دفاع الدولتين. وعلى حد علمنا، يجري اختيار مكان إنشاء القاعدة".

وكانت روسيا أطلقت في عام 2017 مفاوضات مع السودان للحصول على قاعدة عسكرية في بورتسودان، ولكن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 2019 أحبطت المخططات الروسية.

ولم تتخلى موسكو عن خططها في الحصول على قاعدة عسكرية تثبت بها وجودها في القارة السمراء، لتتوصل إلى اتفاق مع جمهورية أفريقيا الوسطى على إنشاء هذه القاعدة.