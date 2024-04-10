وفاة 3 قاصرين وإنقاذ 19 مهاجرا في جزيرة خيوس اليونانية

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، إن البلاد انتشلت جثث 3 قاصرين وأنقذت 19 مهاجرا، بعد أن اصطدم زورقهم بصخور في جزيرة خيوس الواقعة في بحر إيجة، بالقرب من تركيا.

وتعد اليونان منذ عام 2015 ممرا مفضلا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، الساعين إلى الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها.

وتراجعت الأعداد بشكل ملحوظ قبل أن ترتفع مرة أخرى العام الماضي إلى 41561 مهاجرا عن طريق البحر. ووصل نحو 10163 مهاجرا إلى اليونان عن طريق البحر حتى الآن هذا العام.