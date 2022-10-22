دستور الحزب الشيوعي الصيني.. ترسيخ مكانة "شي" ورفض استقلال تايوان

وافق الحزب الشيوعي الصيني اليوم السبت، على إجراء تعديلات على دستوره تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينغ والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب وذلك في ختام مؤتمره الذي يعقد مرتين كل عشر سنوات.

وانتخب الحزب أيضا اليوم، لجنته المركزية التي ستختار يوم الأحد اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يضمن شي (69 عاما) الفوز بفترة رئاسية ثالثة، بحسب ما أوردت "رويترز".

والفوز بفترة ثالثة مدتها خمس سنوات من شأنه أن يعزز مكانته كأقوى حاكم للصين منذ ماو تسي تونغ، الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.

إلى ذلك، قرر الحزب في المؤتمر أيضا إدراج إشارة في دستوره تنص لأول مرة على معارضة بكين لاستقلال تايوان.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي وفق ما نقلته "فرانس برس"، "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (...) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على (استقلال تايوان) وردعهم".

وعرضت بكين على تايوان نموذجا للحكم الذاتي شعاره "دولة واحدة ونظامان" وهو ذات النموذج الذي تستخدمه مع هونغ كونغ.

لكن كل الأحزاب السياسية الرئيسية في تايوان رفضت هذا المقترح وتظهر استطلاعات الرأي أنه لا يحظى بأي تأييد شعبي تقريبا.

وتقول تايوان إن شعبها وحده له الحق في تقرير مصيره.

يشار إلى أنه تمت الموافقة على جميع التعديلات السابقة الذكر بمؤتمر الحزب الشيوعي، برفع الأيدي في قاعة الشعب الكبرى الشاسعة، حيث جرت معظم وقائع مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي خلف أبواب مغلقة.

وفي أول جلسة مكتملة لها يوم الأحد، ستختار اللجنة المركزية الجديدة للحزب المكتب السياسي التالي الذي يتكون عادة من 25 شخصا، ولجنته الدائمة الجديدة التي يبلغ عددها حاليا سبعة.